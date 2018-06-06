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Adana'da 17 yaşındaki bir kızın evleneceğini öğrenen polis eve baskın yaptılar

Adana'da 17 yaşındaki bir kızın evleneceğini öğrenen polis eve baskın yaparak kız çocuğunu emniyete götürdü. Nişanlı olduğunu, düğünü bir yıl sonra yapacağını söyleyen kız çocuğu ailesine teslim edildi.

  • İHA
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Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Dağlıoğlu Polis Merkezi ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde küçük yaştaki H.K.'nin evlendirileceği bilgisine ulaştı.
 
Polis merkezi ekipleri çocuk şube müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek zırhlı araçla eve baskın yaptı. Uzun namlulu silahlarla polisler ev etrafında önlem alırken, polisler eve girdi. Polis evdeki kız çocuğunu emniyete götürdü. Çocuk polisi, kız çocuğunun 17 yaşında olduğunu belirlerken, H.K.'nin polise verdiği ifadede, "Ben nişanlıyım ancak bir yıl sonra yani 18 yaşına girdikten sonra evleneceğim. Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle 18 yaşında evleneceğim" dediği öğrenildi. 
 
Bunun üzerine aileyle de görüşen polis, kız çocuğunu ailesine teslim etti.

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