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Adana'da 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 sanıktan biri tahliye edildi

Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bir kişi gözaltına alındı.

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Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık İ.D,  müştekiler anne İclal ve baba Musa Arıç ile taraf avukatları hazır bulundu.
 
Öldürülen Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. ise tutuklu bulunduğu  Tarsus Kadın Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla  duruşmaya katıldı.
 
Söz hakkı verilen anne İclal Arıç, katil zanlılarının  cezalandırılmasını istediğini söyledi. Baba Musa Arıç ise oğlunun öldürülmesinin basit bir olaymış gibi  gösterilmeye çalıştığını öne sürerek, sanık Z.K'nin olay günü giydiğini iddia  ettiği giysiyi mahkeme heyetine gösterdi.
 
"Bakın üzerinde bir kan lekesi bile yok." diyen baba Arıç, "Oğlumu  sevgilisiyle birlikte öldürüp sonra kanları temizlemişler. Kocası yanında öldürülüyor, 2 saat sonra bize geliyor soğukkanlı bir şekilde hiçbir şey olmamış  gibi 'Kocama bir şey oldu' diyor. Oğlumu her ikisi de tasarlayarak öldürmüştür."  dedi.
 
Baba Arıç, oğlunun öldürülmesiyle ilgili topladığı delillerin içinde  bulunduğunu ileri sürdüğü taşınabilir belleği de mahkeme heyetine verdi.
 
SANIKLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Sanık Z.K. ise diğer sanık İ.D'nin kendisine iftira attığını öne  sürerek, "Benim neler çektiğimi kimse bilmiyor. Ben İ.D'yi eve çağırmadım. Benden uzak durmasını, peşimi bırakmasını, eşime zarar vermemesini istedim. Eşimi korumaya çalıştım. Eşimle sorunum yoktu." şeklinde savunma yaptı.
 
Sanık İ.D. de olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği iddiasını kabul  etmeyerek, "Eğer öyle bir şey olsaydı düğünlerine gidip halay çekmezdim. Ben  Z.K'den kurtulmak, uzak durmak istedim, olmadı. Ne yapayım. Bizi boğuşurken  görmesine rağmen tepkisi olmadı, ayırmadı. Adeta 'Kim ölecek' diye izledi. Şimdi  'Suçsuzum' diyor." şeklinde ifade verdi.
 
İ.D'nin savunması üzerine söz alan Z.K, "Kendisini kurtarmak için  iftira atıyor." dedi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, Z.K'nin tutuklulukta bulunduğu  süreyi göz önüne alarak tahliyesine, İ.D'nin de tutukluluğunun devamına karar  verip duruşmayı erteledi.
 
TAHLİYE KARARI ÜZERİNE KAVGA ÇIKTI
Karar üzerine öldürülen gencin annesi, babası ve duruşma salonundaki  yakınları karara itiraz edip bağırdı.
 
Bu sırada sanık İ.D. de yerinden kalkıp öldürülen gencin yakınlarına  tepki göstermek istedi. Jandarmalar sanığı güçlükle etkisiz hale getirip  nezarethaneye götürdü.
 
Duruşma salonundan çıkartılan taraflar adliye içerisinde de  kavga etti. Polisler ve özel güvenlik görevlileri tarafları güçlükle adliye dışına  çıkartırken, bir kişi gözaltına alındı.
 
Baba Musa ve anne İclal Arıç adliye dışında yaptıkları açıklamada,  tahliye kararının yanlış olduğunu savundu.
 
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 30 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış  halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye  rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. (16) ve gönül  ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.
 
Öte yandan zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.

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