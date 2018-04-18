Adana'da 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıktı

Virajı alamayan araç kanala uçtu, metrelerce yükseklikteki ağaçta asılı kaldı. Mahsur kalan 4 kişi ağaç tepesinde yardım bekledi.

Kaza Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde oldu. İbrahim Zümrütçü'nün kullandığı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sulama kanalına doğru devrilen araç, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı. Sulama kanalına devrilme tehlikesi bulunan otomobilde 4 kişi mahsur kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Ali Elali, Gülda ve Fatma Süreyya Kuş araçtan çıkartıldı. Başına darbe alan ksürücü Zümrütçü otomobilde sıkışmıştı; ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Zümrütçü'nün sağlık durumu ciddiyetini korurken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Habertürk)