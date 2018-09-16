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Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ölü bulundu.

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Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki metruk bir binadan kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, bina içerisinde bir ceset buldu.
 
Yapılan incelemede cesedin, 4 gün önce ailesinin kayp başvurusunda bulunduğu 30 yaşındaki Ali Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.
 
Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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