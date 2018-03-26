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Adana'da bıçakla yararlanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Adana'da yan bakma kavgası sonucu bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Adana'da yan bakma kavgası sonucu bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, 11 Mart'ta, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Mehmet Şükrü Yalçın (16),  Sırrı Can E (17) ile "yan bakma" nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sırrı Can E, Yalçın'ı bıçakla bacağından yaralayıp kaçtı.

Olayın ardından Adana Şehir Hastanesi'nde kaldırılan Mehmet Şükrü Yalçın, burada iki haftadır devam eden tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

Aynı gün olayın ardından polis tarafından yakalanan ve 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürülen Sırrı Can E, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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