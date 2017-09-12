Adana'da bir caminin kadın mescidi bölümünde terk edilmiş halde 7 aylık erkek bebek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan Elif Hasen, çöpten atık kağıt topladıktan sonra Zirai Donatım Fatih Camii'ne geldi. Hasen, bahçede atık kağıt olup olmadığına bakarken caminin kadın mescidi bölümünden bir çocuğun ağlama sesini duydu. Mescide giren kadın erkek çocuğun tek başına olduğunu görünce caminin tuvalet görevlisine bildirdi. Görevli 155'i arayarak yaklaşık 7 aylık bir bebeğin camiye bırakıldığını, atık kağıt toplayan Suriyeli bir kadının bulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği ve kadını Köprübaşı Polis Merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Suriyeli kadın serbest bırakıldı. Bebek ise ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen bebek daha sonra çocuk şube polisleri tarafından alındı.

Ailesi bulunamayan bebek Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.