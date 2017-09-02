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Adana'da bir kişi yeni taşındığı evde unutulan parayı harcadı

Adana'da yeni taşındığı evde çanta içinde 30 bin 200 lira bulan bir kişi, polis gelince 4 bin 200 lirasını harcadığı parayı iade etti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve 4 yıldır Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde oturan Halef Elhalaf başka bir eve taşındı. Elhalaf, yeni eve gelince içinde 30 bin 200 lira olan çantasının olmadığını fark ederek eski evine gitti ancak çantayı bulamadı. Bunun üzerine Elhalaf polise başvurdu. Polis eve gelerek inceleme başlattı. Ev sahibi Zeki Damaksız ile görüşen polis eve Nizam T. isimli şahsın taşındığını, onun çanta hakkında bilgisi olabileceğini söyledi. Polis Nizam T.'yi bularak sorguya aldı. Nizam T. eve taşındığında bir çanta bulduğunu ve içinde 30 bin 200 lira olduğunu, 4 bin 200 lirasını harcadığını geri kalan 26 bin lirayı teslim edebileceğini söyledi. Bunun üzerine polis 26 bin lirayı alıp Elhalaf'a teslim etti. Şüpheli Nizam T.'nin ise sorgusunda parayı evde bulduğunu, sahibi olmadığını düşünerek harcadığını söylediği öğrenildi. 
 
Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 

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