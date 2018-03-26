Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca 51 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi

Adana'da polisin durduğu bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca, 209 tabanca mermisi ve 51 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi ara sokaklarda devriye görevini yerine getirirken bir otomobil sürücüsünden şüphelendi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobil durmayıp kaçtı.
 
Polis kısa süren kovalama sonrasında otomobili durdurdu. Sürücü E.B.'nin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Otomobilin farklı yerlerine saklanmış halde 4 ruhsatsız tabanca, 209 tabanca mermisi, 51 uzun namlulu kalaşnikof marka silah mermisi ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.Zanlının ilk ifadesinde tabanca ve mermilerden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA