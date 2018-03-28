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Adana'da dertleşmek bahanesiyle çağıran eski erkek arkadaşı tarafından darbedildi

Adana'da dertleşmek bahanesiyle kendisini yanına çağıran eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden kadın polise şikayette bulundu.

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Adana'da dertleşmek bahanesiyle kendisini yanına çağıran eski erkek arkadaşı  tarafından darbedildiğini öne süren kadın polise müracaat etti
 
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesinde Zümra K. (22), bir süre önce  ayrıldığı eski erkek arkadaşı D.D'nin (23) dertleşmek bahanesiyle yanına  çağırması üzerine evine gitti.
 
D.D, tartıştığı Zümra K'yi üç katlı evin damında darbederek yaraladı.
 
Kadının çığlıkları üzerine şüpheli kaçtı, ön dişleri kırılan ve başını  beton zemine çarpan Zümra K. ise hastaneye kaldırıldı.
 
Hastanedeki tedavisinin ardından Adana Adli Tıp Birimine giden Zümra  K, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek zanlıdan şikayetçi oldu.
 
"Korunmaya ihtiyacımız var"
Zümra K, eski erkek arkadaşıyla zaman zaman görüşmeyi  sürdürdüğünü anlattı.
 
Yaşadığı olaya anlam veremediğini anlatan Zümra K, D.D'nin kendisini  neden darbettiğini bilmediğini ileri sürdü.
 
Zümra K, şüphelinin yumruk atmasının ardından saçından bir süre  sürüklediğini iddia ederek, şunları söyledi:
 
"Evlerinin damındaydık. Olay birden oldu. Daha sonra annesine  seslendim o oğlunu benim üzerimden aldı. Buluşmaya daha önce eski erkek arkadaşı  tarafından darbedilen edilen bir kadın arkadaşıma destek olmak amacıyla avukatla  görüşmeye gittiğimiz için gecikmiştim. Arkadaşıma destek veriyordum. Ben onun  için bir şeyler yapmak için uğraşırken aynı olayla ben karşılaştım. Korunmaya  ihtiyacımız var."
 
 

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