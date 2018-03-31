Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Adana'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana'da İmamoğlu ilçesi Karlık Mahallesi'nde, Halil Aydın'a ait ineğin foseptik çukuruna düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
 
İneğin bulunduğu foseptik çukuruna halat yardımıyla inen ekipler, hayvanı iple bağlayarak kurtardı.
 
Foseptik çukurundan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte terör örgütü PKK´nın Sincar´daki varlığı

İşte terör örgütü PKK´nın Sincar´daki varlığı

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA