Adana'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
Adana'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
- AA
Adana'da İmamoğlu ilçesi Karlık Mahallesi'nde, Halil Aydın'a ait ineğin foseptik çukuruna düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İneğin bulunduğu foseptik çukuruna halat yardımıyla inen ekipler, hayvanı iple bağlayarak kurtardı.
Foseptik çukurundan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.
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