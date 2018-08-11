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Adana'da hurda deposunda piknik tüpü patladı: 4 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir hurda deposunda piknik tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Bahçelievler Caddesi'ndeki hurda deposunda, işçilerin kesmeye çalıştığı piknik tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle deponun yanı sıra arka kısmındaki bir ev ve mobilya dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Depoda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İş yerinde bulunan diğer tüpleri dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında, hurda deposu ve mobilya dükkanı ile bir evde hasar oluştu. 

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