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Adana’da iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü

Adana’da iki grup arasında çıkan çatışmada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

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İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde bir kahvehanede oturan Firar ve Sedat A'ya, daha önce aralarında husumet olduğu öne sürülen İrfan, Ramazan ve Emin S. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Oturanların da tabancayla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Olayda yaralanan Firar ve Sedat A. Adana Şehir Hastanesine, İrfan ve Ramazan S. ise Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Firar A. ile Ramazan S. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sedat A. ve Ramazan S'nin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaçan Emin S'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu arada, olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 5 boş kovan bulundu.

Aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu çok sayıda polisin bölgede aldığı önlem sürüyor.

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