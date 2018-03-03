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Adana'da karnından ve sırtından vurulan sürücü aracını bir kilometre karakola sürdü

Adana'da trafikte ateş açılan sürücü karnından ve sırtından vuruldu. Polis karakoluna ulaşmayı başaran yaralının hayati tehlikesi var.

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Adana'da bir sürücü, direksiyon başında silahlı saldırıya uğradı.
 
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde 2447. Sokak'ta ilerleyen Mustafa Alto'nun kullandığı 01 GM 108 plakalı otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan ikisi Alto'nun karın boşluğu ve sırtına isabet etti.
 
Ağır yaralanan Alto, aracıyla yaklaşık bir kilometre giderek aynı mahalledeki Akıncılar Polis Merkezi'nin önüne ulaştı.
 
Oto galerici olan Mustafa Alto'yu gören polisler, ambulans çağırdı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi var.
 
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi.

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