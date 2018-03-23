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Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kişi, filmleri aratmaya kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve iki polis aracına çarpan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişiyi filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı.

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Adana'da polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve iki polis aracına çarpan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişiyi filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 31 SD 667 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtakilerin kent merkezine doğru kaçması üzerine Girne Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki iki zanlı, alt geçidi kullanarak merkez Seyhan ilçesi tarafına ilerledi. Ardından Fuzuli, Seyhan ve Debboy caddelerinde kaçışlarını sürdüren şüpheliler Güney Kuşak Bulvarı'na girdi.

Bu sırada iki polis aracına çarpan şüphelilerin bulunduğu otomobil, girişi ve çıkışları kapatılan Manisalı Alibey Caddesi'nde durduruldu.

Zanlıları araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Şüphelilerin, sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar ile detaylı arama yapılacağı belirtilen otomobil, Hürriyet Polis Merkezine götürüldü.

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