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Adana'da tarlada 17 yaşında erkek cesedi bulundu

Adana'da tarlada 17 yaşındaki bir gence ait erkek cesedi bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde  tarladaki ağaç altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu  polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun  olduğunu ve öldüğünü tespit etti.
 
Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde, Altun'un cesedinin yanında çakmak gazı kutusu olduğunu gördü.
 
Hırsızlık suçundan ve uyuşturucu kullanımından emniyette kaydı olduğu  belirtilen Altun'un aynı mahalledeki bir yetiştirme yurdunda barındığı öğrenildi.
 
 
Ceset, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının  ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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