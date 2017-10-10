Adana'da torbacılara yönelik operasyon: 11 gözaltı

Adana'da torbacılara yönelik 12 adrese eş zamanlı yapılan baskında 11 kişi gözaltına alınırken 27 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan şahısları tespit etti. Polis şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında özel harekat polisi bazı evlerin kapısını koç başı ile kırıp girdi. Evlerde hassas burunlu uyuşturucu köpekleri de arama yaptı. Girilen evlerde polis 11 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 27 kilo kubar esrar ele geçirildi. Baskın yapılan bir evde ise torbacının eve güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Torbacının güvenlik kamerasını evin içinde büyük ekran televizyonlara aktardığı ve bir polis baskınını önceden görüp ona göre tedbir aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.