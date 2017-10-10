Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da torbacılara yönelik operasyon: 11 gözaltı

Adana'da torbacılara yönelik 12 adrese eş zamanlı yapılan baskında 11 kişi gözaltına alınırken 27 kilo kubar esrar ele geçirildi. Polisin baskın yaptığı bir torbacının evine güvenlik kamerası yerleştirmesi dikkat çekti

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana'da torbacılara yönelik 12 adrese eş zamanlı yapılan baskında 11 kişi gözaltına alınırken 27 kilo kubar esrar ele geçirildi.  
 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan şahısları tespit etti. Polis şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında özel harekat polisi bazı evlerin kapısını koç başı ile kırıp girdi. Evlerde hassas burunlu uyuşturucu köpekleri de arama yaptı. Girilen evlerde polis 11 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 27 kilo kubar esrar ele geçirildi. Baskın yapılan bir evde ise torbacının eve güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Torbacının güvenlik kamerasını evin içinde büyük ekran televizyonlara aktardığı ve bir polis baskınını önceden görüp ona göre tedbir aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan toplantıyı yarıda kesti onu aradı

Erdoğan toplantıyı yarıda kesti onu aradı

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA