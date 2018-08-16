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Adana'da tüp kavgası: 1 yaralı

Adana'da inşaatta çalışanlar arasında açık unutulan tüp nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta alçı ustası olarak çalışan Fesih B. (21), kaynak bölümünde çalışanların tüpü açık unutup boş yere gaz kullanmasından dolayı onları uyardı.

Ancak uyarı sonrası Bayram E. (35), Şükrü G. (25) ve Hasan E. (33) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya diğer ustaların girmesiyle kavga önlenirken şahıslar yemek molasında tekrar kavgaya tutuştu. Bu kez Bayram E. tabanca, Şükrü G. ise pompalı tüfek kullandı. Olayda Fesih B. bacaklarından tabanca ile yaralanarak Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 3 zanlıyı tabanca ve tüfekleriyle birlikte yakaladı. Zanlılar, sorgularında kavga ettiklerini kabul etti ancak şahsa değil havaya ateş ettiklerini ileri sürdü.
Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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