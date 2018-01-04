Adana'da yarın okullar tatil mi son dakika hava durumu Adana Valiliği okullar tatil açıklaması

Adana merkez ve ilçelerinde Tufanbeyli başta olmak üzere sel ve yağışlı hava nedeniyle okulların yarın 5 Ocak Cuma günü tatil edilip edilmeleceği araştırılıyor. Adana’da 2 gündür devam eden yoğun yağışlar sonrasında yaşanan sel nedeni ile vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyorlar. Su baskınlarına neden olan yoğun yağışlar yüzünden son açıklama geldi. Adana Valiliği’ 4 Ocak Perşembe günü için Adana'da okullar sel dolayısıyla tatil edildi. Sağanak yağışının etkisini gün boyunca sürdürmesi dolayısıyla sel uyarısı verilen Adana'da valilikten flaş bir açıklama yapıldı. Yoğun yağışın meydana getirmesi muhtemel olan sel felakati göz önünde bulundurularak, okulların son iki saati tatil edildi. Adana'da okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerin yarın okullar tatil olacak mı sorguları devam ediyor. Peki, Adana'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, bazı bilgiler...







Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.



Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."



YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Tatil konusunda Adana Valiliği'nden henüz herhangi bir bilgi gelmedi. Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir bilgi aktarıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.









GEÇTİĞİMİZ YIL BU VAKİTLER OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ



Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve mahallelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.



Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.



Dün geceden itibaren karla birlikte başlayan tipi, mahalle yollarının tamamının kapanmasına neden oldu.

Yetkililer yolların açılması için gece-gündüz çalışma yürütüyor ancak tipi nedeniyle açılan yollar geri kapanıyor. Bu nedenle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.



Tufanbeyli-Kayseri ve Tufanbeyli-Saimbeyli arasındaki yollarda ise karayolları ekipleri gece-gündüz karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.



Tufanbeyli-Saimbeyli arası Obruk mevkisinde kapanan yol, karayolları ekipleri tarafından greyderlerle açıldı.

Okullar bugün tatil olunca kızağını alan çocuklar kayarak eğlendi.