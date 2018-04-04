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Adana'da yengesini yatak odasına kilitleyip tecavüz eden şahıs tutuklandı

Adana’da yengesine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, ağabeyi cezaevinde olan S.B. (30), üç çocuğuyla yaşayan yengesinin D.B’nin (27) evine gelerek kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulundu. Kadın ve ailesi Köprübaşı Polis Merkezi’ne giderek S.B.’den şikayetçi oldu.
 
 Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şikayet üzerine harekete geçti. Zanlının gidebileceği yerlere şok baskınlar yapan polis kısa sürede şahsı yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Beni çekmeyin 3 çocuğum var" diye tepki gösterdi.
 
 Sezer B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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