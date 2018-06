Adana’daki 30 senelik metruk bina, uyuşturucu bağımlılarının ve intihar edenlerin meskeni haline geldi

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı’nda bulunan, daha önce birçok intihar vakasının da yaşandığı metruk binadan vatandaşlar şikayetçi. Yaklaşık 30 senedir terk edilmiş halde bulunan bina uyuşturucu bağımlılarının, fuhuş yapanların yanı sıra intihar edenlerin de uğrak yeri haline geldi. Yanında çocuk parkı da bulunan binadan mahalle sakinleri, çocuklarının ve kendilerinin can güvenliği konusunda endişeli olduklarını aktardı.

2 yıl önce metruk binada intihar eden Adem Kara’nın babası Hulusi Kara, bu binaya bir çözüm bulunmasını, en azından bekçi bırakılmasını isteyerek, “Benim oğlum kendini bu binanın 8. katından atladı. Benim çocuğum askerliğini yapmış, annesine babasına bakan bir çocuktu. Şimdi ne arayan var, ne soran. Eşim felçlik geçirdi, engelli” dedi.

Metruk binayı her gördüğünde rahatsız olduğunu söyleyip, gözyaşlarına hakim olamayan Kara, “Pişmanım, keşke hiç çocuğum olmasaydı, ben bu acıyı hiç tatmasaydım. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Her çeşit insan buraya giriyor, hiç güvenli değil. Belki buranın bir bekçisi olsaydı, benim oğlum ölmezdi, canına kıymazdı. 5-6 kişi daha burada intihar etti. Bir tanesi kendini yaktı” diye konuştu.

Derme çatma bir evde kaldığını, sadece felçlik geçiren eşinin engelli maaşıyla geçindiklerini söyleyen Kara, “Ramazan geliyor ağlıyoruz, oruç geliyor ağlıyoruz, yemek yerken ağlıyoruz. Eşim ağır engelli, kızımı okula gönderiyorum. Eşimin engelli maaşı olan bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Ama çocuğumuz olsaydı, hayatımız devam ediyordu. Somun ekmek yerdim, yine huzurlu olurdum” şeklinde konuştu.

Metruk binanın yaklaşık 30 senedir can almaya devam ettiğini söyleyen Kara, “Buradan kim sorumluysa ilgilenmesini istiyorum. Benim canım yanmış, başkasının canı yanmasın. Zor, çok zor. Ben yaşamıyorum, benim ailem yaşamıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Terk edilmiş binanın hemen yanında bulunan Barajyolu 3 Nolu Parkı’nda görevli Metin Yıldırım da, Adana’nın en işlek bölgesinde bu kadar tehlikeli bir binanın olmaması gerektiğini belirterek, “Burası ailelerin çocuklarıyla birlikte geldikleri bir park. Hemen yanı başındaki bu binaya uyuşturucu kullanan, alkol alan, yani aile ve sosyal hayatı olmayan insanlar geliyor. Aile ve çocukların geldiği bir park ortamında insanlara zarar verebilecek kişilerin barındığı bir yer haline gelmiş” diye konuştu.

Zaman zaman intihar vakalarının da yaşandığını ifade eden Yıldırım, “Aileler rahat rahat gelemiyorlar buraya. Bizim bu parkta Hayvan Hakları Ofisimiz var. Bizim yanımıza gelen kadınlar bile tacize uğruyorlar zaman zaman. Yetkililerin acilen bununla ilgili bir süreç başlatması, buranın yıkılması ya da boşaltılması gerekli” şeklinde konuştu.

Akşamları can güvenliklerinin olmadığını belirten Naile Geyik ise, “Köpek gezdirmeye çıktığımız zaman alkol ve uyuşturucu kullananların yüzünden parka giremiyoruz. Cezaevinden çıkan insanlar burayı mesken edinmiş. Her cezaevinden çıkan burayı bir ev olarak görüp, yerleşiyor. Bir an önce bir çözüm bulunması lazım” dedi.