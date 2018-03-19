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Adıyaman'da balıkçıların ağına el bombası takıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balıkçıların ağına el bombası takıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Atatürk Barajı kıyısında akşam saatlerinde tekneyle balık avlamak isteyen 2 balıkçının suya attıkları ağa el bombası takıldı. Ağı çeken ve ismi henüz öğrenilemeyen iki balıkçı el bombasını fark etti.
 
Bombanın takıldığı ağı suya atan balıkçılar daha sonra kıyıya çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
 
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerini çağrıldı.
 
 
Olay yerine gelen Polis Dalgıç ekipleri tarafından suda bomba arama çalışmaları başlatıldı.

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