Adıyaman'da kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Besni ilçesinde kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.
- AA
İlçeye bağlı Toklu köyünde Okan Taş (17), koyunlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Taş, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.
Taş’ın hakaretsiz yerde yattığını gören köylüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gencin cesedi sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Okan Taş'ın lise son sınıf öğrencisi olduğu, hafta sonları babasına yardım etmek için hayvanları otlattığı öğrenildi.
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