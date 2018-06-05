Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
- AA
Hikmet Tosun idaresindeki 02 KK 676 plakalı yolcu minibüsü, Mustafa Kemal Caddesi'nde, Oktay Şahinoğlu'nun kullandığı 02 LE 859 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki İlker Baştürk, Emine Küşek, Tuğba Ada ve Yalçın Yelden yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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