Adıyaman'da Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında taştan bir yapı gören vatandaşlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze ekiplerince yapılan incelemede, yapının Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesi olduğu belirlendi. 5 metre yüksekliğe ve 9 metrekare iç alana sahip kulenin, giriş kapısında da kılıç tasviri bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, kulenin büyük bölümünün günümüze ulaştığını belirtti.

Alkan, kulede yapılacak detaylı incelemenin ardından tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuracaklarını kaydetti.