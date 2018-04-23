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Adıyaman’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman’da, kendisinden 2 gün haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 2265'inci Sokak içerisinde ikamet eden ve kendisinden iki gün boyunca haber alınamayan Zeynep Çevik'in (93), yakınları ikametin penceresinden eve girdi. Eve giren Çevik'in yakınları Zeynep Çevik'i, hareketsiz bir şekilde bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
 
Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının eceliyle öldüğü tahmin edilirken yaşlı kadının cenazesi detaylı incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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