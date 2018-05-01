Adıyaman'ın Gölbaşı'nda toplu balık ölümleri tedirgin etti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri köylüleri tedirgin etti.
- İHA
İddiaya göre Gölbaşı Gölüne bağlı sulama kanalında toplu balık ölümleri meydana geldi.
Gölbaşı kanalizasyon suyunun suya karışması ve sulama kanalındaki suyun da azalması dolayısıyla sonucu toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini söyleyen Karaburun Köyü sakinleri, "Gölbaşı kanalizasyon suyunun bu kanala karışmasından dolayı su kirlendi ve toplu balık ölümleri yaşandı. Biran önce yetkililerin bu noktada önlem almasını istiyoruz" dedi.
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