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Korkunç! Anahtarlık şeklinde silahla adliyeye girmeye çalıştı

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'na yanında anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, silah sanayisi emeklisi olduğu ve anahtarlık tabancayı kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.

  • IHA
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Olay, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Silah Sanayisi emeklisi olduğu öğrenilen 62 yaşındaki M.B. isimli şahıs adliyeye geldi. X- Ray cihazından geçen M.B. üzerindeki malzemeleri cihazın yanındaki plastik sepete koydu.

M.B.'nin sepete koyduğu anahtarlık şeklinde içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi olan namlu uç kısmı çelik pimle kapalı kurusıkı tabancayı Kartal emniyet Müdürlüğü ekipleri farketti. Ekipler anahtarlık tabancaya el koyarken şüpheli M.B.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 21. İcra Müdürlüğünde doyası olduğunu ve itiraz dilekçesi vermeye geldiğini söylediği, kurusıkı tabancayı üzerinde korkutmak amacıyla taşıdığını ve üzerinde unuttuğunu ifade ettiği belirtildi. Ayrıca şüpheli şahıs M.B.'nin anahtarlık tabancayı çalıştığı zamanlarda iş yerinde kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.

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