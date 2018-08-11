Afet planı yolda
Ordu’daki sel afetinin ardından dere kenarındaki onlarca ev yıkıldı, köprüler çöktü. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi’ni kapsayan eylem planı hazırladı.
Ordu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir daha bu tür faciaların yaşanmaması için Karadeniz Bölgesi’ne yönelik stratejik eylem planı hazırladıklarını söyledi. Sel felaketi nedeniyle hasar gören tüm bina ve yolların tespitlerinin bir haftada tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, “2 ay içinde belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayarak, bunların inşaatını bitireceğiz” dedi.
TEDBİR ALACAĞIZ
Yaşananların ‘elim bir olay ve afet’ olduğuna işaret eden Kurum, “Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler neyse bunların yerinde tespitlerini yapacağız” diye konuştu. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in ailesine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunan Kurum, “İnşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler neyse tüm birimlerimizle alacağız” ifadelerini kullandı.
2 AYDA ONARILACAK
Selde hasar gören yerlerle ilişkin Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile görüştüklerini de aktaran Kurum, şöyle konuştu: “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle hasar gören tüm binaların, yolların tespitlerini bir hafta içerisinde tamamlayarak, 2 ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayarak, hızlı bir biçimde bunların inşaatı bitirilecek. İller Bankası, TOKİ, Yapı İşleri ile yapılması gerekenleri de iki ay içerisinde hızlı bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz.”
STRATEJİK EYLEM
Kurum, yaşanan iklim değişikliğine de işaret etti ve şunları ekledi: “Derelerin kesitlerinden tutun da altyapıların kesitlerine varana kadar biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız.”
EN AZ HASARLA ATLATACAĞIZ
Böyle elim bir olayın en son 20 yıl önce meydana geldiğini anımsatan Kurum, “Tabii ki bu afet. Altyapılar hiçbir zaman bu kesitlere göre, yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu yağışlardan, afetlerden en az hasarla nasıl ayrılabiliriz, nasıl çıkabiliriz, vatandaşımızı, milletimizi en az hasarlı şekilde nasıl bu afetlerden kurtarabiliriz, bunun çalışmasını da tüm Karadeniz Bölgesi için yapıyoruz. İnşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ordu’da selin ve heyelanın etkilendiği bölgelerde temizlik başlatıldı. Çöken köprüler içinse çalışmalar aralıksız sürüyor.
Hayalini yaşayamadı
Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Aşağı Seğmenli Mahallesi’nde heyelan sonucu hayatını kaybeden Bayram Sekmen (56), gözyaşları ile dün son yolculuğuna uğurlandı. 3 sene önce emekliye ayrılan ve tek hayali köye yerleşmek olan Sekmen’in cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Öte yandan İkizce İlçesi Belediye Başkanı Bahri Söğüt, selin ilçeye verdiği zararın 10 milyon lira olduğunu söyledi.
Rize de sele kapıldı
Ordu’daki sel felaketinden sonra bir kötü haber de Rize’den geldi. Rize’de önceki gece etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev çöktü, 20 ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı, bazı evleri ise su bastı. İl genelinde 30 kadar köy ve mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
AKUT DEVREDE
Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi, 2 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Evinde rahatsızlanan ve mahsur kalan bir kadın da AKUT tarafından ambulansa taşındı.
SON ANDA KURTULDU
Irmak köyünün camisinde görevli imamın kaldığı lojman çevresinde ise heyelan meydana geldi. İmam Tayyip Sırtlı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte evi son anda terk etti. Bu sırada evin oturma salonu ve mutfak kısmı heyelanla çöktü. Koltuk takımları, buzdolabı ve mutfak eşyaları dereye sürüklendi. Irmak köyünde heyelan riski taşıyan ve zemin katları balçıkla kaplanan 20 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Köyde kısmen toprak altında kalan 6 evde ise hasar oluştu.
ARTVİN’E UYARI
Rize Valisi Erdoğan Bektaş da 4 ilçede sel ve heyelan yaşandığını belirterek bazı köy yollarının hasar gördüğünü, karayolunun da ulaşıma açıldığını söyledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize’nin doğu ilçeleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların ani olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.
Şehir kurarken iklimi de dikkate alın!
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son dönemde sel felaketlerine yol açan şiddetli yağış ve hava değişimleriyle ilgili “Atmosferdeki dengeyi bozan etkenler ortadan kaldırılmazsa daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Sıcak hava dalgası, aşırı yağışlar, doluda artışlar gibi meteorolojik uç değerlerin sayısı ve şiddeti artabilir” dedi.
ARAZİYİ TANIYIN
Doğanın yapısı göz önünde bulundurulmadan arazi kullanımının olumsuz sonuçlara yol açtığının altını çizen Toros, Türkiye’de halen dere yataklarına ev veya bina yapıldığına işaret etti. Toros, “Dere ve civarının asla yapılanma için kullanılmaması gerekir. Arazi kullanımını meteoroloji mühendislerinin ürettiği bilgiyi düşünmeden yapıyoruz. Bu planlanmadığı zaman iklimdeki değişiklik, doğal afetlerle bize geri dönüşü olmayan zararlar veriyor” diye konuştu.
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