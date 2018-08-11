Afet planı yolda

Ordu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir daha bu tür faciaların yaşanmaması için Karadeniz Bölgesi’ne yönelik stratejik eylem planı hazırladıklarını söyledi. Sel felaketi nedeniyle hasar gören tüm bina ve yolların tespitlerinin bir haftada tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, “2 ay içinde belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayarak, bunların inşaatını bitireceğiz” dedi.

TEDBİR ALACAĞIZ

Yaşananların ‘elim bir olay ve afet’ olduğuna işaret eden Kurum, “Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler neyse bunların yerinde tespitlerini yapacağız” diye konuştu. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in ailesine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunan Kurum, “İnşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler neyse tüm birimlerimizle alacağız” ifadelerini kullandı.

2 AYDA ONARILACAK

Selde hasar gören yerlerle ilişkin Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile görüştüklerini de aktaran Kurum, şöyle konuştu: “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle hasar gören tüm binaların, yolların tespitlerini bir hafta içerisinde tamamlayarak, 2 ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayarak, hızlı bir biçimde bunların inşaatı bitirilecek. İller Bankası, TOKİ, Yapı İşleri ile yapılması gerekenleri de iki ay içerisinde hızlı bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz.”

STRATEJİK EYLEM

Kurum, yaşanan iklim değişikliğine de işaret etti ve şunları ekledi: “Derelerin kesitlerinden tutun da altyapıların kesitlerine varana kadar biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız.”

EN AZ HASARLA ATLATACAĞIZ