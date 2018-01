Ağabeyine ait sahte kimlikle dilencilik yaparken yakalandı

Konya'da demir doğrama atölyesinde çalışan Ali C. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanarak İstanbul'da dilencilik yaptığı iddia edilen Musa C. gözaltına alındı.

Konya'da demir doğrama atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Ali C, İstanbul'da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzları alınca "İstanbul'a hiç gitmediğini, dilencilik yapmadığını ve başkasının kendi kimliğini kullanabileceği" iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali C. adına düzenlenen ceza makbuzlarının, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yapan bir kişi için kesildiğini tespit etti.

Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, bu noktada dilencilik yapan şüpheli yakalandı. Polisin kimlik sorduğu şüpheli, nüfus cüzdanını kaybettiğini, ad ve soyadının Ali C. olduğunu öne sürdü.

İskele Polis Merkezi'ne götürülerek sorgulanan zanlı, gerçek adının Musa C. olduğunu ve ağabeyi Ali C. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını itiraf etti. Yapılan parmak izi incelemesinde de şüphelinin Musa C. olduğu kesinleşti.

Musa C'nin, ağabeyi Ali C'nin, babasından kalan malların paylaşımında kendisine haksızlık ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu için dilencilik yaparken onun adına düzenlediği kimliği kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

Yapılan GBT ve UYAP sorgusunda ise Musa C. hakkında "silahlı yağma" suçundan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Musa C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.