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AGİ 2018 zammı ne kadar oldu İşte Asgari Geçim İndirimi evli bekar maaş tablosu

AGİ 2018 zammı ne kadar oldu? Asgari ücret brüt net maaşı ne kadar? Herkes tarafından merak edilen AGİ 2018 yılında ne kadar? Yeni yılın ilk günlerinde sürekli araştıran vatandaşlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'nin ne kadar olduğu sorusunu soruyor. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte her ay çalışanlara verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da değişiklik gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi. İşte Asgari Geçim İndirimi evli bekar maaş tablosu

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AGİ 2018 zammı ne kadar oldu? Asgari ücret brüt net maaşı ne kadar? Herkes tarafından merak edilen AGİ 2018 yılında ne kadar? Yeni yılın ilk günlerinde sürekli araştıran vatandaşlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'nin ne kadar olduğu sorusunu soruyor. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte her ay çalışanlara verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da değişiklik gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi. İşte Asgari Geçim İndirimi evli bekar maaş tablosu...

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

Medeni Durum                              Aylık Tutar

Bekar                                            152,18 TL
Evli, eşi çalışmayan                     182,51 TL
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu     205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu     228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışan                            152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu            175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu            197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu            228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu            243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu            258,70 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

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