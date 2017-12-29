AGİ nedir Asgari Ücret Geçim İndirimi ne kadar 2018 AGİ evli bekar çocuklu kim kaç TL alacak

2018 yılı için asgari ücrete yapılacak zam ile asgari geçim indirimine de yansıyacak. 12 milyon işçi ile 2,5 milyon memurun asgari geçim indirimi yılbaşından itibaren zamlı yatacak. Böylece yaklaşık 14,5 milyon kişinin gelirinde, asgari ücrete bağlı olarak artış meydana gelecek. AGİ nedir nasıl hesaplanır Asgari Ücret Geçim İndirimi AGİ ne kadar 2018 - Evli 1-2 çocuklu, eşi çalışmayan AGİ miktarı kaç TL Ocak ayı ile birlikte Asgari ücret geçim indirimi fiyatları ne olacak Asgari Geçim İndirimi'nde kim ne kadar alacak soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Asgari ücretin zam oranı açıklanması ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları da aşağı yukarı belli olacak. Asgari ücretli çalışan herkesin medeni durum ve çocuk sayısına göre aldığı net brüt maaşları ile ilgiyi detayları bu haberimizden takip edebilirsiniz. Bakanlıktan yapılan asgari ücret açıklamasının ardından 2018 AGİ miktarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Yeni yılda Asgari Ücret Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu, asgari ücret neskadar? Aylardır büyük bir heyecanla beklenen asgari ücretin açıklanmasının ardından 2018 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarının ne kadar olduğu da merak ediliyor. AGİ 2018 evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ'yi zamlı ne kadar alacak? Asgari ücret 2018 zammına göre asgari geçim indirimi 2018 AGİ tablosu belli oldu. Asgari geçim indirimi 2018 tablosunda evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışanlar ne kadar AGİ alacak?



2017 YILI EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU NE KADAR ALDI?



2017 yılı asgari ücrete baktığımız zaman net bin 404 TL olmuştu. Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışanlar için AGİ 2017 180 TL olmuştu.







Asgari ücret açıklanıyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.







Asgari geçim indirimi, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabın gerçek kişiler yararlanabilir. Asgari geçim indirimini şirketlerin ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu durum devletle çalışan kişi arasında bir durumdur burada şirket sadece aracı görevi üstlenir.







Asgari geçim indiriminin tutarının belirlenmesinde çalışanın beyanı esas alınır. Ve sorumluluk beyanı esas eden çalışana aittir. Yanlış beyan edilmesi durumunda yersiz ödenen Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır. ( Örneğin evli ve eşi çalışan bir şahıs beyanında evli olduğunu eşinin çalışmadığını bildirirse ödenecek AGİ tutarı artacaktır ve asgari geçim indirimi ödemesi bu tutar üzerinden yapılacaktır. Daha sonradan bu durumun ortaya çıkmasında fazla yapılan ödemeler beyan eden şahıstan faizi ile birlikte geri alınır.









Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş, işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumlarına göre ( Bekar, Evli, Eşin çalışıp çalışmadığına göre, çocuk sayılarına göre ) farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.



AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.







GEÇTİĞİMİZ YIL AGİ NE KADARDI? İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşürülür. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.