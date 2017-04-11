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Ağlayan bebek nasıl susturulur? İşte yöntemi

Ağlayan bir bebeği nasıl susturursunuz? Doktorlar bu sorunun da çözümünü bulmuş görünüyorlar.

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Bebeğin ellerini göğsünde birleştirip bacak arasından tutarak yukarı aşağı hafif sallamayla anında susuyorlar. oldukça etkili bir yöntem gibi görünüyor.  

 

 

 

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