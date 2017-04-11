Ağlayan bebek nasıl susturulur? İşte yöntemi
Ağlayan bir bebeği nasıl susturursunuz? Doktorlar bu sorunun da çözümünü bulmuş görünüyorlar.
Bebeğin ellerini göğsünde birleştirip bacak arasından tutarak yukarı aşağı hafif sallamayla anında susuyorlar. oldukça etkili bir yöntem gibi görünüyor.
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