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Ağrı’da 169 kilo 5 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları tırın içerisinden 169 kilo 5 gram eroin ele geçirdi.

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Alınan bilgilere göre göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmada İran ülkesinden yurt içine giriş yapan tır şüphe üzerine durduruldu. Tırda arama yapan jandarma ekipleri 169 kilo 5 gram eroin ele geçirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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