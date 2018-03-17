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Akçakoca'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, gece saatlerinde, Akçakoca Ayazlı mevkiinde meydana geldi. Serkan Serdar idaresindeki 81 BH 119 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet İşleyen idaresindeki 54 E 2729 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki otomobil hurdaya dönerken, Serkan Serdar ve Murat Poyraz hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet İşleyen, Murat Hurmadalı, Süheyla Arslan, Ülkü Hande Arslan, Ceren Yağmur Söğütçü ve Esra Albahan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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