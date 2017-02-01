Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Akdeniz foku Karaburunlu balıkçılara misafir oldu

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağında bir botun üzerine çıkan Akdeniz foku balıkçılara misafir oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaburun ilçesi Saipaltı balıkçı barınağında bir bota çıkan Akdeniz foku ilgi odağı oldu.

Balıkçı barınağındaki bir botta bulunan Akdeniz fokunun hamile ya da hasta olabileceği endişesini taşıyanlar konuyu Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırmaları Grubu yetkililerine aktardı.

Yetkililer, fokun yanına fazla yaklaşılmaması ve rahatsız edilmemesi gerektiğini, fokun sağlık durumunu incelemek üzere balıkçı barınağına doğru hareket ettiklerini belirttiler.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
25 askerin şehit olduğu kazada FETÖ şüphesi

25 askerin şehit olduğu kazada FETÖ şüphesi

Dünyanın en şanssız insanları

Dünyanın en şanssız insanları

Donmamak için bu yöntemi buldular

Donmamak için bu yöntemi buldular

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA