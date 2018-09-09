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Akif’in hayatı film oluyor 

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 63 yıllık hayatı ‘Korkma’ adlı film ile sinemaya taşınıyor. Senaryo yazım süreci 4 yıl süren film, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümünde 12 Mart 2019’da vizyona girecek.

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İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy’un 63 yıllık hayatını konu alan ‘Korkma’ isimli uzun metrajlı film için yapım şirketi ve sponsor firma arasında sözleşme imzalandı. Türk edebiyatının ve bağımsızlık mücadelesi yıllarının en önemli isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy’u anlatacak filmin yapım ekibi Ankara’da sanatseverlerle bir araya geldi. Filmin senarist ve yönetmeni Talat Özpolat, yazım süreci 4 yıl süren senaryoyu, İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi ‘Korkma’dan ilham alarak kurduğunu söyledi. Özpolat, hamasi bir iş yapmak istemediklerini, istiklal şairinin insani yönünü yazdığını belirterek “Gençlerimiz bu önemli ismi tanısın istedim. Bunu da belgesel tadında değil de sinema dilinde çektik.” diye konuştu. Genel Koordinatör İmbat Muğlu, filmin çekim sürecini hızlı bir şekilde başlatacaklarını ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü olan 12 Mart  2019’da vizyona girmesi için uğraş vereceklerini belirtti.  

‘BİZ ÇOK FARKLIYIZ’

Basın toplantısında konuşan filmin sanat yönetmeni ve oyuncu Selahattin Taşdöğen ise sinemanın önündeki en büyük engelin maddi koşullar olduğunun altını çizdi. Taşdöğen, içerisinde bulunduğu projenin kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirterek, “Biz Türk milletiyiz, biz çok farklıyız. Mehmet Akif Ersoy’un iki satırını okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. O ruhla biz bu filmi inşallah beyaz perdeye aktaracağız.” dedi.       

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