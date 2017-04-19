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Akıl hastanesinden taburcu olduğu gün intihar etti

Mersin’de bir hastanede psikolojik tedavi gören 48 yaşındaki Ekrem Çeliktaş, taburcu olur olmaz trenin önüne atlayarak intihar etti.

  • DHA
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Olay, merkez Akdeniz İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Köprüsü altında meydana geldi.
 
Toros Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören Ekrem Çeliktaş, bugün sabah taburcu edildi. Hastaneden çıkan Çeliktaş, iddiaya göre Turgut Özal Köprüsü'nde Mersin- Adana seferini yapan yolcu treninin önüne atladı. Trenin altında 350 metre sürüklenen Çeliktaş olay yerinde öldü. Çeliktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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