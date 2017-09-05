Akılalmaz olay! Yolda doğurup yoluna devam etti
Çin’de hamile bir kadın alışveriş yaptığı sırada sokağın ortasında doğum yaptı.
Çinli kadının sokağın ortasında doğum yaptığını gören vatandaşlar bir sandalye getirerek yere karton serdi. Kadın, ambulans gelmeden önce doğum yaptı. Gelen sağlık çalışanı yeni doğan bebekle ilgilendi.
Yeni doğum yapan Çinli kadın bir elinde bebek diğerinde çantalarla yoluna devam etti.
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