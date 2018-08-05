Akrabası olan kadını kocasından kıskandığı için bıçaklamış

Trabzon'da eşini, akrabası Gülsün Taşkın'dan (41) kıskanan Emine Taşkın (43) bu sabah genç kadının sahibi olduğu Kahramanmaraş Caddesi Çarşı Mahallesi'ndeki güzellik merkezinin önüne giderek beklemeye başladı. İşyerini açmaya gelen Gülsün Taşkın ile iş yerinin bulunduğu binanın girişinde tartışan Emine Taşkın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği bıçağını çıkararak Gülsün Taşkın'ı sırtından ve baldırından bıçaklayarak kaçtı.

Olay sonrası Gülsün Taşkın ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine 100 metre mesafede hemen üst caddede bulunan Çarşı Polis Karakolu ekipleri, kaçan kadını takibe aldı. Taşkın, kaçarken girdiği Kemeraltı Çarşısı'nda baygın halde yakalanırken, gözaltına alınan Emine Taşkın'ın ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.