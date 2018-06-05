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Aksaray'da işçi servisi ile tır çarpıştı: 20 yaralı

Aksaray'da işçileri taşıyan servis ile tırın çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

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Eyüp Varlı (53) idaresindeki 68 S 0646 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Altınsoy Bulvarı'nda, Ersin Akkurt idaresindeki 50 UT 628 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, midibüs sürücüsü ile serviste bulunan 19 işçi yaralandı.

Aksaray'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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