Aksaray'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Mustafa Dağ (63) yönetimindeki 63 M 2063 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 19. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü Dağ, otomobildeki Ayşe Aysel (58) ve Ümmügülsüm Dağ (21) ile Mustafa Arda (11) ve Aslıhan Yılmaz (15) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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