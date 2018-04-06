Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 6 yaralı
Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
- AA
Erkan Yakut (38) idaresindeki 34 RLC 84 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada, sürücü Yakut ile araçta bulunan Melahat (52), Serhat (12), Nisa (6), Gülşen (33) ve Sinan Karete (35) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melahat Yakut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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