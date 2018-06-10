Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aksaray'daki silah operasyonunda 2 tutuklama

Aksaray’da otomobile düzenlenen operasyonda 19 kaçak silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyon, 7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya'dan Aksaray'a kaçak tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Polisin plakasını önceden belirlediği 06 FE 0906 plakalı otomobil Konya yolunda gerçekleştirilen operasyonla alındı. Polis, araçtan inerek kaçmak isteyen sürücü Murat Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.A.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli silah ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA