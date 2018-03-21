Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor
Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yemeklerin geleneğe uygun biçimde hazırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için Alanya Belediyesi tarafından başlatılan Mutfak Mirası projesinin bir parçası oldu.
Mutfak Mirası Belgesi, 20 Mart Salı günü saat 15:00’te Alaiye Kleopatra Hotel’de gerçekleşen ve Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yiyeceklerin sunulduğu törende Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alaiye Kleopatra Hotel’e teslim edildi.
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320182041420998813_3.jpg>
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320182042010996152_3.jpg>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.