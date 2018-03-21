Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yemeklerin geleneğe uygun biçimde hazırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için Alanya Belediyesi tarafından başlatılan Mutfak Mirası projesinin bir parçası oldu.