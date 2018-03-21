Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor

Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yemeklerin geleneğe uygun biçimde hazırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için Alanya Belediyesi tarafından başlatılan Mutfak Mirası projesinin bir parçası oldu.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mutfak Mirası Belgesi, 20 Mart Salı günü saat 15:00’te Alaiye Kleopatra Hotel’de gerçekleşen ve Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yiyeceklerin sunulduğu törende Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alaiye Kleopatra Hotel’e teslim edildi.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320182041420998813_3.jpg>

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320182042010996152_3.jpg>

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA