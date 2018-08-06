Alanya'da Hollandalı kadın evinde ölü bulundu

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Hollandalı Catharina Anna'dan uzun süre haber alamayan komşularının ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine geldi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Anna'yı odada hareketsiz buldu. Eve gelen 112 acil servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hollandalı kadının cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.