Alanya'da kızgın koca boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı

Olay, Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Y., boşanmak üzere olduğu karısı Zehra Y.'yi çalıştığı eczaneye gelerek, konuşmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Y., eşinden uzaklaşmasını istedi. Zehra Y. ile bu sırada tartışan Hasan Y., karısına kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Y. ise olayın meydana geldiği yerin 20 metre ilerisinde aynı silahla başına tek el ateş ederek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hasan Y. yoğun bakıma alındı. Olayı haber alarak, olay yerine gelen Zehra Yılmaz'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.