Alanya'da otluk alanda yangın
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otlukta çıkan yangında, 8 dönüm alan zarar gördü.
- AA
Mahmutlar Mahallesi kırsalında boş arazideki otlukta çıkan yangın kısa sürede ilerledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının yaklaşık 8 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.
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