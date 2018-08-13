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Alanya'da otluk alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otlukta çıkan yangında, 8 dönüm alan zarar gördü.

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 Mahmutlar Mahallesi kırsalında boş arazideki otlukta çıkan yangın kısa sürede ilerledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının yaklaşık 8 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.

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