Alanya'da otluk alanda yangın

Mahmutlar Mahallesi kırsalında boş arazideki otlukta çıkan yangın kısa sürede ilerledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının yaklaşık 8 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.