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Alanya'da denize giren 74 yaşındaki Rus turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde tatil yapan Rusya uyruklu 74 yaşındaki Vera Yarutina, serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınan Rus turist, vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldı.
 
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yarutina, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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