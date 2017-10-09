Alanya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle su basan bir alt geçitte iki araç tamamen sular altında kaldı. Aracı sular altında kalan otomobil sürücüsü canını yüzerek kurtardı.

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini yükselterek hayatı olumsuz etkiledi. Saat 19.00 sıralarında şiddetini iyice artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çevreyolunda ise geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan bir alt geçidi su basması üzerine bir minibüs ve bir otomobil sular altında kaldı. Otomobil sürücüsü ise tamamen su altı kalan araçtan kendisini dışarıya atarak yüzerek kurtuldu. Sürücünün aracından çıktıktan sonra yüzerek sudan çıkması olay yerindeki bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Suya batan araçları ise olay yerine gelen çekiciler çıkardı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sabah 10.00'a kadar etkili olacak olan yağışta metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düşerken, güneyden saatte 40 kilometre esen rüzgarında yer yer hızlanacağı kaydedildi.