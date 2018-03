ALES başvuruları son gün ne zaman ALES başvuru işlemi ÖSYM 2018 sınav takvimi

ALES başvurusu nasıl yapılır? 2018 ÖSYM ALES sınav takvimi nasıl? Ales başvuruları ne zaman sona erecek? Başvuru şartları nedir? Ales başvuru ücretleri ne kadar hangi bankaya ödeme yapılacak? konu ile ilgili ayrıntılar ve yeni gelişmeler haberimizde. ÖSYM tarafından düzenlenen ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katıldığı ALES için başvurular devam ediyor. 7 Mart'ta başlayan başvuru süreci ÖSYM'nin takvimine göre 15 Mart tarihinde son bulacak. Yani ALES'e başvuru yapmak için son 3 gün. Yüksel lisans yaparak kariyerinde bir adım daha yukarı çıkmak isteyen lisans mezunu adaylar için yılda iki kez düzenlenen ALES'in ilki bu yıl Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES'e girmek isteyen adaylar, nasıl başvuru yapılacağını ve ALES için kimlerin başvuru yapabileceği araştırıyor. İşte 2018 ALES başvurusu hakkında merak edilenler...



2018 ALES (İLKBAHAR DÖNEMİ) BAŞVURULARI



Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Adaylar başvurularını, 7-15 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.







2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.







ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ



ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)







ADAYLAR KAÇ SORU CEVAPLAYACAK?



Sınavda toplam 100 soru sorulacak adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden sorular gelecektir. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.



CEVAPLAR KİTAPÇIĞA İŞARETLENECEK



Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında (her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.



Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.



Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ



ALES için başvuru yapan ve sınav gününü bekleyen adayların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biride, ALES sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı. Bu konu hakkında şu ana kadar ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi ancak, ALES sınav giriş belgelerinin bu yılda, her yıl olduğu gibi sınavdan yaklaşık 10 gün öncesinde adaylar ile paylaşılacağı tahmin edilmektedir.







ALES SINAV TAKVİMİ



2018-ALES İlkbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018



Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018



Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018



2018-ALES Sonbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018



Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018



Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018